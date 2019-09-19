Долгожданное новшество: «просто спросить» можно по талонам

В одном из российских медучреждений появился долгожданный талон для любителей проходить к врачам без очереди под предлогом: «Я только спрошу», сообщает DEITA.RU.

Бумажный талончик с надписью «просто спросить» можно получить к абсолютно любому специалисту в третьей калининградской городской больнице. Для этого нужно найти указанную опцию в терминале для электронной очереди или попросить помощи в регистратуре учреждения.

В Министерстве здравоохранения Калининградской области отметили, что указанная опция вовсе не шутка, а реально работающий механизм для борьбы с «безочередниками». По словам сотрудников ведомства, услуга стала доступна посетителям больницы за две недели и уже более пятисот горожан воспользовались ею.

«Чаще всего люди спрашивали у врачей о способах получения направлений в другие больницы, уточняли точный график работы профильных специалистов, консультировались о проведении тех или иных медпроцедур», - отметили в специалисты.

В Минздраве уточнили, что указанная опция вовсе не эксклюзив для Калининграда– такой же талон можно получить во всех больницах страны, где установлены терминалы для электронных очередей.

Екатерина Цой