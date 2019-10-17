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Долгожданные дороги появятся во Владивостоке
Администрация Владивостока ищет подрядчика на проектирование дорог на Патрокле, сообщает DEITA.RU.
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объявило конкурс на разработку проектной документации по строительству улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл. 1 пусковой комплекс. Начальная цена электронного аукциона 8 878 900 рублей.
Как отмечает Патрокл.инфо, получением исходной документации дорожной сети района из АО «Приморгражданпроект» мэрия озадачилась накануне очередной встречи жителей Сочинской с мэром в феврале текущего года. А передача земель под дорогами в муниципалитет произошла после того как у Дальспецстроя прекратилась аренда на все земли в районе, и жители с помощью депутата Государственной Думы Сергея Сопчука добились этого от Дом.рф.
Планируется, что будут спроектированы участок улицы Архангельская от ул. Басаргина до примыкания к земельному (будущая школа напротив Сочинской 1) – протяженность 850 м; участок ул. Новороссийская от ул. Басаргина до пересечения с ул. Сочинская – протяженность 200 м; ул. Сочинская – протяженность 873 м, ул. Североморская – протяженность 300 м.
Отметим, не так давно в Приморье прилетал полпред президента Юрий Трутнев. Он лично проехал по Владивостоку и проинспектировал ход реализации дорожного нацпроекта, на который были выделены огромные деньги из федерального бюджета. Трутнев был разочарован тем, что на эти деньги мэр решил поменять бордюры и провести ямочный ремонт. Предполагалось, что во Владивостоке расширят дороги и сделают новые развязки.
Дмитрий Санников