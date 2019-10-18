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Долгожданные остановки удивили столичных жителей

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Во Владивостоке на острове Русском появились новые остановки. Их вид просто-напросто шокировал местных жителей, сообщает DEITA.RU.

По словам местных жителей, установленные остановки общественного транспорта очень похожи на железобетонные изделия для каналов, устройства ливневки и организации русел ручьев.

В целом вид остановок вызвал шквал возмущений в социальных сетях и мессенджерах. «Отличный скворечник. По весне грачи прилетят, а зимой снегири будут там топтаться», Я думала: это нанотехнологии», «Хорошо хоть канализационные б/у трубы не применили для остановок», — пишут люди.

Тут же нашлись и те, кто заверил, что это не ливневая канализация, а нормальная остановка из Советского Союза. Проект таких остановок был разработан в 1987 году. «Таких остановок много по всей стране», — пишут они, делая отсылку к чертежам, которые размещены в открытых источниках. Оставив идею, что вместо остановок на улицах города появились ливневые канализации, люди разочаровано констатировали: «»Я, по наивности своей, думала, что что-то современное будет, а тут… Семимильными шагами назад. Построим наше будущее технологиями прошлого».

Екатерина Брязгунова

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