Долгожданный мост появится на Дальнем Востоке

К 2025 году в Якутии может появиться мост через реку Лена, сообщает DEITA.RU.

По заявлению министра транспорта России Евгения Дитриха, проект одобрен Росавтодором, как отмечает «РБК». Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству разработать проект моста через одну из крупнейших сибирских рек. Лена — третья река в России по площади бассейна, уступает только Оби и Енисею.

Стоит отметить, что жители Якутска довольно давно ожидали масштабное строительство объекта. Мост через реку Лена позволит связать железной дорогой столицу Якутии с остальными территориями республики и соседними регионами России.

На данный момент жители Якутска преодолевают реку при помощи паромной переправы, а в зимнее время года по льду водной артерии.

Вопрос о возведении важного транспортного объекта мог быть решен ещё в 2014 году, однако из-за моста в Крыму, якутский проект пришлось отложить.

На реализацию проекта запланировано более 80 млрд рублей, при этом большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.

Как отметил глава республики Айсен Николаев, если строительство удастся запустить в 2020 году, мост будет построен уже через пять лет.

В Министерстве транспорта РФ планируют рассмотреть проект оперативно.

Софья Корф