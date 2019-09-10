Доллар будет стоить 30 рублей

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Доллар за тридцать рублей и расцвет экономики обещают россиянам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия». Неожиданное заявление сделал гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Нулевой государственный долг России может привести к новому курсу доллара: по тридцать рублей, уверен Хохрин. За границей экономический кризис, поэтому это становится возможным. Ведь у других стран есть госдолг, добавляет эксперт.
Не так давно для РФ госдолг унизился ниже нуля, пишет Nation News.
Отрицательным он стал с связи с введением санкций при вхождении крымского полуострова в состав страны и снижением цены на нефть в 2014 году.
Анастасия Туркова

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