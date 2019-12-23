Доллар готовится к взлету

По прогнозам аналитиков FxPro, рубль может подвергнуться большому давлению со стороны доллара США в начале 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Свободная пресса», обычно в первом квартале года рубль восстанавливается после провалов конца года. Сейчас же после сильного финального аккорда в конце 2019, в 2020 российская валюта может подвергнуться давлению.

«Нельзя исключать, что в январе мы увидим попытки доллара вернуться выше 63 рублей. В случае успеха, парой может быть взят курс на 64, и к концу года — к 66 рублям», - отмечают эксперты FxPro.

Что касается курса евро, то европейская валюта пока ищет дно, и вполне может нащупать его в области 68−68.50.

Дмитрий Санников