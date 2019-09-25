Доллар и евро сделают убыточными для россиян

Хранить деньги в иностранной валюте станет невыгодно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Крупные банки России обратились в Центробанк с просьбой рассмотреть возможность введения отрицательных ставок на депозиты в иностранных валютах.

Как отмечают представители финансовых организаций, данная мера будет вынужденной и необходимой ввиду того, что банки несут экономические потери от хранения денег россиян в валютах других стран за границей.

Дело может быть в том, что иностранные банки не дают такой большой доходности от размещения на их счетах денежных средств. Наоборот, в подавляющем числе случаев там уже давно действуют отрицательные ставки по вкладам, что означает, что за фактическое размещение денег в банке, небольшой процент за эту услугу люди платят сами банкам.

В ЦБ отреагировали на предложение банком заявлением о том, что данная идея будет рассмотрена и уточнили, что её реализация потребует больших изменений в законодательстве.

Дмитрий Шевченко