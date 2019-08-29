Рубль может ослабнуть ещё сильнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Министерство экономического развития на исключает, что через четыре года курс доллара может достичь отметки в 70 рублей за штуку.

Такое соотношение валют, по мнению главы ведомства Максима Орешкина, станет возможным только при сохранении мировых цен на нефть на отметке 45,9 долларов за баррель к концу 2023 года.

В последующие годы курс американской валюты, в соответствии с базовым сценарием ведомства, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 рублей.

Выше отметки 70 рублей по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария.

Дмитрий Шевченко