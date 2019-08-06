Эксперты прогнозируют неизбежное падение рубля на мировом рынке, даже если состояние мирового рынка будет стабильным, в конце августа - в начале сентября пара USD/RUB преодолеет уровень 66 рублей. В этом случае пара EUR/RUB может превысить отметку 74 рубля, сообщает DEITA.RU.

Перспективы у российской валюты не самые благоприятные. Американские санкции отпугивают инвесторов и покупателей от вложений в рубли, и заманчивые доходы ОФЗ не спасут ситуацию.

Если эта тенденция усилится, то рубль стремительно упадёт вниз, потому что вкладывать инвесторы будут в иностранную валюту, и средства уйдут за рубеж.

Пока перспектива российского рынка зависит от внешнеторгового противостояния, и как эта борьба повлияет на мировой рынок. А надежда на возобновление переговоров США и Китая тает на глазах, особенно после недавнего обмена протекционистскими ударами.

Мировая экономика уже страдает от внешнеторговых междоусобиц. Последствия самые негативные – снижение стоимости нефти. Лишь за последние три сессии нефтяные котировки потеряли более 7 процентов, такие показатели очень близки к полугодовым минимумам.

Сейчас рубль спокоен, никаких сильный колебаний на нестабильную динамику нефтяного рынка нет. Это связано с тем, что в российском бюджете заложен уровень цен на нефть около 40 долларов. Но если внешнеторговый конфликт получит толчок к развитию – нефтяные котировки способны быстро опуститься к этой отметке, пусть и на короткий срок. Но для короткого, но сильного падения рубля этого будет достаточно. По такому сценарию доллар может подняться до 70 рублей, а при худших раскладах превысить 80 рублей.

Екатерина Кононенко