Доллар по 85, обвал летом и 3 года стагнации - эксперты озвучили прогноз на будущее

По мнению бывшего заместителя председателя Центробанка Сергея Алексашенко, нынешняя ситуация - смесь Великой депрессии и Второй мировой, сообщает ИА DEITA.RU.



Высказываясь о текущем кризисе в интервью журналисту Евгению Когану, Алексашенко отметил, что подобное в истории уже случалось. Он сравнил текущую ситуацию со смесью великой депрессии и Второй мировой войны. В экономической сфере наблюдается резкое падение спроса и реструктуризация экономики.

По его словам, доллар уже сейчас должен стоить 80 - 85 рублей, и выход его на прогнозируемые позиции случится совсем скоро.

Суть реструктуризации экономики и бизнес-отношений будущего яснее всего выразил в своей колонке в Forbes управляющий партнер компании А1 Андрей Елинсон. По его словам, статистика показала пользу удаленного образования, удаленной работы.

Связь между потребителем и поставщиком сократилась до секунд, технологическая революция дождалась триггера. Эксперт уверен, что отношения в деловой сфере перейдут из разряда «правоты сильного» в категорию «правоты правого».

Но Алексашенко считает, что на пути к полной победе придется пережить немало трудностей. Он прогнозирует второе падение фондового рынка в нынешнем виде в августе. По его словам, многим еще есть, куда падать. Кризис затянется минимум до конца года.

По мнению экс-замруководителя Центробанка, восстановление будет долгим и болезненным. После сильнейшего падения будет долгое и постепенное восстановление. Ощущение того, что «все прошло», наступит только через 2 - 3 года, уверен Сергей Алексашенко.

В мире изменятся критерии силы. Меч в средних веках, денежный мешок в эпоху капитализма - средств было немного, но для каждой вехи истории свои. В новой эре после победы на первое место выйдет способность к эмпатии, сотрудничеству и моральный облик.

Коворкинг, только недавно казавшийся новшеством, оказался переходным звеном к полному дистанционному рабочему дню. Аренда гламурного офиса в центре столицы станет пережитком прошлого.

Что касается вопросов эпидемиологического направления, эксперт уверен, что впереди вторая волна. Через пару месяцев некоторые самые нетерпеливые страны снимут ограничения, начнут открывать общественные пространства и границы - и получат второй удар. Многие врачи, экономисты и политологи уверены, что вторая волна действительно не за горами.

Как сказал в интервью Washington Post глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, следующей зимой вирус атакует весь мир снова, и удар будет страшнее из-за смеси эпидемии гриппа и COVID-19.