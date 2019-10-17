Доллар продолжает падать

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 63,99 рубля, сообщает DEITA.RU.

В последний раз меньше 64 рублей за доллар США давали 25 сентября 2019 года.

Также укрепился рубль и по отношению к евро. Теперь за 1 евро на Московской бирже дают 70 рублей 93 копейки.

Ранее DEITA.RU отмечало, что Россия ставит под угрозу доминирование доллара на мировой финансовой арене. С начала 2019 года Россия купила 145 тонн золота. Кроме того, инвесторами в золото выступили Китай, Турция, Польша и Казахстан.

Как считает российский эксперт Николай Стариков, повышение процента может обрушить всю пирамиду госдолга США. «Если вы хотите обрушить американскую финансовую систему, необходима массовая распродажа, сброс этих американских облигаций в очень больших масштабах», - говорит эксперт.

Дмитрий Санников