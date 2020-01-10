Доллар, рубль, золото: кто выиграл от удара иранских ракет

Резонансные события вокруг геолополитической нестабильности на Ближнем Востоке провоцируют новые обсуждения – на этот раз снова вокруг валюты. Российский рубль – растет или нет, и есть ли «деревянному» дело до ракет и торговых войн, разбиралось DEITA.RU

«Позитивный расклад может привести курс и к 60 рублям за доллар», - пишет «Российская газета», выдавая естественные колебания в 0.40 – 0.60 пунктов за тенденцию. Однако аналитики, «съевшие собаку» на финансовых прогнозах, говорят об обратном. Ранее DEITA.RU уже писало о том, что маятник доллара в целом, слабо связан как с ракетными ударами по генералу Ирана, так и с ответными действиями самой исламской республики в отношении «звездно-полосатых». Хоть сколько-нибудь заметный с точки зрения аналитиков из BCS Express скачок совершил разве что индекс золота.

Однако российские крупные издательства пишут, что текущий сезон «стал исключением» для российского рубля. Главный аргумент – обычно «деревянный» ослабевает перед новогодними праздниками – в силу повышения спроса на иностранную валюту, как у физлиц, так и компаний-должников по внешним долгам. Однако временные промежутки, о которых идёт речь в материалах СМИ никак не согласуются с понятием «мониторинг» или «наблюдение». Пара недель, за которые доллар «подешевел» до 61 рубля и 25 копеек, никак не прибавляют убедительности бравадному тону «Российской газеты». Далее журналисты издания RG.RU пишут:

«Более того, с начала года рубль показал наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). Это уже прямое последствие деэскалации напряженности после отказа США отвечать на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. Такой сценарий привел к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков, подчеркивают аналитики Sberbank CIB».

Действительно, автор сослался на источник – «Сбербанк СИБ», пусть и с натяжкой, но все же может сойти на «независимого» эксперта. Однако эксперт эксперту – рознь. Так, издание «ЭКСПЕРТ ONLINE» опубликовало выдержки из того же релиза Sberbank SIB. Действительно, его аналитики, Юрий Попов и Николай Минко, считают, что для того, чтобы говорить о «мощном укреплении российской валюты» в начале 2020 года (от которого, напомним, прошло 10 дней) есть все основания. Впрочем, как пишет тот же «ЭКСПЕРТ ONLINE», так, судя по всему, считают только они. При этом издание сообщает:

«По мнению большинства экспертов, национальная валюта вчера демонстрировала незначительные изменения в парах с долларом и евро, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Тегерана»

Стоит отметить, что в настоящий момент, к закрытию основной торговой сессии, рубль, если следовать логике «Российской газеты», «потерял позиции», а доллар 61, 305 рублей. Это на 0.55 пунктов дороже, чем вчера. Учитывая выборку в 9-10 дней, это, по меркам федеральных СМИ России – настоящий апокалипсис для «бурно растущего» рубля.

Кроме шуток, 8 января аналитики всего мира действительно наблюдали стремительное снижение американского «зеленого» сразу на 57, 25 копейки. Но уже на следующий день доллар стоил 61, 25 копеек, а сегодня – и того дороже. Какие выводы? Главное – чтобы не поспешные.

Евгений Черемухин