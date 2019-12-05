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Доллар вырастет до 70 рублей

доллар по размеру

В 2020 году курс доллара может составить 70 рублей, сообщает DEITA.RU. Такой прогноз дают аналитики Альфа-Банка.

По их мнению, главная причина такого резкого ослабления российской валюты заключается в том, что на данный момент на отечественном фондовом рынке находится большой объем денег нерезидентов. По данным Центробанка, их объем достигает 32-х процентов.

Такая доля иностранцев в госбумагах является рискованной с точки зрения стабильности рынка. Не исключено, что это приведет к негативным событиям. Среди возможных вариантов неприятных последствий и повышение доллара. За один американский доллар придется отдавать 70 и более рублей.

Справедливости ради отметим, что стоимость одного доллара на 5 декабря составляет 64 рубля 19 копеек.

Екатерина Брязгунова

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