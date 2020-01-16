Доллар за 200 рублей пророчат эксперты

Финансовый эксперт, глава центра структурных исследований РАНХиГИС Алексей Ведев предрекает рублю серьезное падение, сообщает DEITA.RU.



Об этом он заявил на Гайдаровском форуме. В оде дискуссии он спрогнозировал возможное паление до 200 рублей за доллар.

По его словам, все участники рынка сейчас понимают, что движение курса в сторону срока рублей исключено, а вот рост до двухста - вполне вероятен.

Он также заметил, что слабая валюта однозначно не может быть полезна для экономики страны. В случае такого падения граждан ждут серьезные финансовые потрясения. Эти движения уже начались.

Так, после новости об остатке правительства Дмитрия Медедева рубль упал на тридцать копеек. Сейчас курс рубля к доллару составляет 61,51 руб., курс евро взлетел на 21 копейку до 68,58 рублей. Однако финансовые специалисты пока не верят в фатальное падение национальной валюты.

Крупные изменения в политической системе всегда приводят к росу рисков и колебанию национальны валют. Поэтому паниковать не нужно, В этом уверен Сергей Шамраев, генеральный директор ООО «Телетрейд Групп».

По его словам, инвесторы сейчас также заняли выжидательную позицию.

В декабре российские финансисты также высказывали озабоченность о судьбе национальной валюты в 2020 году. Оптимизма блокнотного мало, и большинство экспертов склонялись к тому, что доллар в среднем будет стоить порядка 70 рублей.

Василий Кучин