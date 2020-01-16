Новости
«Это фейк»: Сбербанк прокомментировал рассылку
17 Январь 2020, 01:15
Итоги 2019 года: на сколько подорожали подержанные авто
17 Январь 2020, 00:30
Доллар за 200 рублей пророчат эксперты
16 Январь 2020, 23:57
466 тысяч на дороге не валяются: можно ли купить автомобиль на материнский капитал
16 Январь 2020, 23:45
Путин уже придумал новую должность для Медведева
16 Январь 2020, 23:37
Сбербанк начал проверять деньги на кокаин
16 Январь 2020, 23:15
Российское правительство получило нового премьера
16 Январь 2020, 22:27
Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России
16 Январь 2020, 22:15
Доллар за 200 рублей пророчат эксперты
Финансовый эксперт, глава центра структурных исследований
РАНХиГИС Алексей Ведев предрекает рублю серьезное падение, сообщает DEITA.RU.
Об этом он заявил на Гайдаровском форуме. В оде дискуссии он спрогнозировал возможное паление до 200 рублей за доллар.
По его словам, все участники рынка сейчас понимают, что движение курса в сторону срока рублей исключено, а вот рост до двухста - вполне вероятен.
Он также заметил, что слабая валюта однозначно не может быть полезна для экономики страны. В случае такого падения граждан ждут серьезные финансовые потрясения. Эти движения уже начались.
Так, после новости об остатке правительства Дмитрия Медедева рубль упал на тридцать копеек. Сейчас курс рубля к доллару составляет 61,51 руб., курс евро взлетел на 21 копейку до 68,58 рублей. Однако финансовые специалисты пока не верят в фатальное падение национальной валюты.
Крупные изменения в политической системе всегда приводят к росу рисков и колебанию национальны валют. Поэтому паниковать не нужно, В этом уверен Сергей Шамраев, генеральный директор ООО «Телетрейд Групп».
По его словам, инвесторы сейчас также заняли выжидательную позицию.
В декабре российские финансисты также высказывали озабоченность о судьбе национальной валюты в 2020 году. Оптимизма блокнотного мало, и большинство экспертов склонялись к тому, что доллар в среднем будет стоить порядка 70 рублей.
Василий Кучин