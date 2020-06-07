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Доллару предсказали возвращение к росту

доллар по размеру

В ближайшее время не исключён новый виток ослабления рубля, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

О том, что стоимость доллара вскоре может достичь того же уровня, который наблюдался в самом разгаре пандемии коронавируса, изданию рассказал руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.

По его словам, существует сразу несколько факторов для ослабления рубля. Один из них — это начало активно роста импорта в Россию, который автоматически увеличивает спрос на валюту. 

Вторая причина — это уменьшение объёмов продажи валюты в рамках бюджетного правила, так как цена нефти за последнее время существенно выросла.

И третья — окончание роста стоимости нефти. Свыше той отметки, которую сырьё заняло в нынешнее время, ему будет сложно подняться дальше.

При этом, есть и другие, менее значимые причины, по которым возвращение пары доллар/рубль в район 72-73 в ближайшие месяцы может стать реальностью, отметил Копейкин.

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