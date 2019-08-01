Властям поступает все больше обращений от обманутых граждан-дольщиков, которым отказались выдать страховую выплату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Страховщики отказываются платить при наступлении страховых случаев, и люди обращаются к властям. Особенно много претензий скопилось к компании «Проминстрах», САО «ВСК» и СК «Респект». У последней отозвана лицензия, ее аккредитацией временно занимается ЦБ, а контролирует ее правящая партия.

По компании «Проминстрах» запросы направлены в Банк Росси, прокуратуру, правоохранительные органы, говорят в «Единой России».

Анастасия Туркова