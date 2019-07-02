Пакет поправок в законодательство о долевом строительстве жилья в России вступил в силу с 1 июля 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Задачу избавить страну от позорного словосочетания «обманутый дольщик» в ближайшие два года поставил Президент России Владимир Путин.

С 1 июля их деньги граждан будут храниться на специальных эскроу-счетах. Средствами застройщик сможет воспользоваться только после сдачи объекта в эксплуатацию и деньги пойдут на оплату кредитов.

Собственно, система с эскроу-счетами была введена в России в прошлом году, но лишь с 1 июля 2019 года она стала обязательной.

Как рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов, в Сбербанке с апреля 2018 года открыто более трех тысяч счетов эскроу, причем порядка 100 из них уже раскрыто, то есть по ним застройщики уже выполнили свои обязательства перед дольщиками и получили средства.

«Если говорить в денежном измерении, то по счетам эскроу уже привлечено порядка 7 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей — по раскрытым. Конечно, приходится признать, что закон о долевом строительстве пока несовершенен и учитывает далеко не все нюансы отрасли. Сейчас Совет Федерации принял законопроект по внесению в него изменений, но мы полагаем, что и новая редакция также потребует улучшений — поэтому сейчас мы, как и ряд других участников рынка, планируем направить ряд предложений в Государственную Думу и Минстрой и приложим все усилия, чтобы они были учтены», - отметил Анатолий Попов.

Дмитрий Санников