Новости
Допуск к ЕГЭ получат не все
3 Декабрь 2019, 12:00
Бесплатные земли раздали многодетным приморцам
3 Декабрь 2019, 11:50
Северокорейские браконьеры отправятся в тюрьму
3 Декабрь 2019, 11:45
Дольщики смогут защитить себя от обмана
3 Декабрь 2019, 11:30
Незаконную рекламу и киоски убирают с улиц Владивостока
3 Декабрь 2019, 11:28
Пересадочный тариф появится в автобусах Владивостока
3 Декабрь 2019, 11:21
Быть здоровыми учат пенсионеров в Приморье
3 Декабрь 2019, 11:19
В старых домах летом будет душно и жарко
3 Декабрь 2019, 11:15
Дольщики смогут защитить себя от обмана
Деятельность российских застройщиков хотят сделать совсем прозрачной, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рассмотрят во время осенней сессии в Государственной Думе.
По словам спикера Вячеслава Володина, законопроект должен защитить членов жилищно-строительных кооперативов. Деятельность застройщиков должна быть простой и понятной любому. Каждый месяц до десятого числа их обяжут вносить в проектную декларацию все изменения, которые касаются строительства.
Более того, члены кооператива смогут самостоятельно контролировать не только процесс строительства дома, но и финансовое состояние компании.
Ранее прошла информация о том, что в России обманутые дольщики могут получить компенсацию из специального фонда.
Екатерина Брязгунова