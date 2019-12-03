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Дольщики смогут защитить себя от обмана

стройка, строительство

Деятельность российских застройщиков хотят сделать совсем прозрачной, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рассмотрят во время осенней сессии в Государственной Думе.

По словам спикера Вячеслава Володина, законопроект должен защитить членов жилищно-строительных кооперативов. Деятельность застройщиков должна быть простой и понятной любому. Каждый месяц до десятого числа их обяжут вносить в проектную декларацию все изменения, которые касаются строительства.

Более того, члены кооператива смогут самостоятельно контролировать не только процесс строительства дома, но и финансовое состояние компании.

Ранее прошла информация о том, что в России обманутые дольщики могут получить компенсацию из специального фонда.

Екатерина Брязгунова

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