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Дольщиков не станет в России через 5 лет: ни обманутых, ни других
Полный отказ от долевого строительства в России возможен в течение пяти лет, сообщает DEITA.RU.
Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский. По словам единоросса, полный отказ от долевого строительства в России произойдет к моменту, когда будет завершено строительство всех объектов с использованием средств дольщиков.
Как подчеркнул Якубовский, в дальнейшем будут задействованы институты проектного финансирования, финансирования с использованием эскроу-счетов. По его словам, это более цивилизованный способ привлечения средств застройщиками для реализации своих проектов в области жилищного строительства.
Между тем, в Приморье подвели первые итоги работы Фонда поддержки обманутых дольщиков. На днях сдается первый долгострой в селе Суражевка. До конца года планируется завершить строительство и сдать еще четыре объекта: два дома по улице Рудничной и дом на улице Тихоокеанской - Гоголя в Артеме, а также сдать дом по проспекту Красного Знамени 158А во Владивосток.
Дмитрий Санников