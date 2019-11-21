telegr wh call

Новости

Инновационный прорыв грядет в автобусах столицы

21 Ноябрь 2019, 19:15

Полиция рассказала, как спастись от цыган

21 Ноябрь 2019, 19:00

Проблему безопасности детей в Приморье вывели на «комплексный» уровень

21 Ноябрь 2019, 18:46

Стала известна причина несчастья россиян

21 Ноябрь 2019, 18:45

Во Владивостоке набирают участников на городской чемпионат по лапте

21 Ноябрь 2019, 18:44

Кадровики в опасности: новые технологии выходят вперед

21 Ноябрь 2019, 18:30

Помесячную отчетность чиновников хотят ввести в России

21 Ноябрь 2019, 18:00

В Уссурийске старые светофоры заменили светодиодными на 12 перекрестках

21 Ноябрь 2019, 17:54

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Дольщиков не станет в России через 5 лет: ни обманутых, ни других

стройка, строительство

Полный отказ от долевого строительства в России возможен в течение пяти лет, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил руководитель рабочей группы президиума генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский. По словам единоросса, полный отказ от долевого строительства в России произойдет к моменту, когда будет завершено строительство всех объектов с использованием средств дольщиков.

Как подчеркнул Якубовский, в дальнейшем будут задействованы институты проектного финансирования, финансирования с использованием эскроу-счетов. По его словам, это более цивилизованный способ привлечения средств застройщиками для реализации своих проектов в области жилищного строительства.

Между тем, в Приморье подвели первые итоги работы Фонда поддержки обманутых дольщиков. На днях сдается первый долгострой в селе Суражевка. До конца года планируется завершить строительство и сдать еще четыре объекта: два дома по улице Рудничной и дом на улице Тихоокеанской - Гоголя в Артеме, а также сдать дом по проспекту Красного Знамени 158А во Владивосток.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Первые итоги работы Фонда поддержки обманутых дольщиков подвели в Приморье

Поручения президента защитят дольщиков

Обездолили: ведомства ищут таинственно пропавшие миллиарды дольщиков

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка

Кудрин прилюдно унизил вице-премьера
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...