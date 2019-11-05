Должник оценил свою обиду в пять годовых бюджетов страны

Житель Оренбургской области потребовал 100 триллионов от службы судебных приставов. Такова величина его обиды, сообщает DEITA.RU.

Федеральная ФССП отметила, что один из должников подал в суд огромный иск – в размере пяти годовых бюджетов России. Суд целиком и полностью отказал мужчине.

О конкретных причинах столь огромной обиды в адрес приставов не сообщается.

Отметим, что в России за 2019 год к приставам дали 4,6 тысяч исков. Без учета рекордного иска, сумма морального ущерба должников составила 12 млрд рублей. Однако, многие из этих претензий не обоснованы, отмечают представители судебной системы.

Примечательно, что судебные приставы часто сталкиваются с курьезными случаями в своей работе. Так, зафиксированы случаи, когда от сотрудников ведомства прятались в шкафу, представлялись другим лицом и даже пытались скрыться под грудой постельного белья или под кроватью.

Иногда должники встречают приставов и агрессией, пытаясь защищаться силой.

Александра Маслова