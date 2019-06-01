Астраханские приставы нашли в могиле притворявшегося мертвым должника, сообщает DEITA.RU. Рассказали об этом в УФССП России по Астраханской области.

Житель области, став должником по алиментам, решил проблему кардинально – инсценировал свою смерть. Приставы обнаружили его в гробу, якобы мертвым. Но это ему не помогло.

Родительские обязательства к тому времени гражданин игнорировал уже давно, а задолженность по алиментам росла, превысив 200 тысяч рублей. Мужчина был в розыске.

Вскоре удалось узнать место работы должника: он был копателем могил на городском кладбище. Как только пристав прибыл на место, администратор указал, где находится должник – он копает могилу.

При виде пристава мужчина опустился в могилу, притворился мертвым. Правда, он не долго пробыл таковым: как только его позвали по имени – отчеству, вернулся к жизни. И объяснение давать все-таки пришлось

Нарушитель уже привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, поэтому в настоящее время проводится процессуальная проверка. Возможно, в отношении астраханца заведут уголовное дело.

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Анастасия Туркова