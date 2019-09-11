Должникам не дадут умереть с голоду

Люди, накопившие долги, не будут оставлены за чертой бедности, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы хотят оставить даже самым отпетым должникам средства на дальнейшее существование после того, как с него спишут все причитающиеся долги.

Соответствующую инициативу законотворцы намерены рассмотреть уже осенью. По их мнению, принятие данной меры позволит хоть в какой-то степени компенсировать ситуацию, которая сложилась в стране в сфере потребительского кредитования.

Зачастую люди, выплатившие свои долги, остаются вовсе без денег. Для того, чтобы не толкать таких граждан за черту бедности, депутаты хотят дать им возможность сохранить уровень заработка хотя бы на отметке прожиточного минимума.

Кроме данной меры, этой осенью в Госдуме будут рассмотрены ряд других социальных инициатив.

Дмитрий Шевченко