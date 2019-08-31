Россияне отказываются оплачивать ЖХК потому, что они недовольны качеством оказываемых услуг. К такому выводу пришли в Центральном штабе ОНФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Ресурсоснабжающие компании взывают недовольство граждан, и те отказываются платить, говорит член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Калинина. По ее словам, ситуация с долгами прояснилась при проведении федеральных рейдов.

Так, не платят граждане за текущую из крана ржавого цвета воду.

Калинина напоминает, что оплата услуг ЖКХ – обязанность граждан. Недовольство качеством стоит высказывать компетентным органам, которые должны отреагировать на ситуацию.

Член ОНФ прибавляет, что не платит за ЖКХ принципиально совсем малое количество должников.

Анастасия Туркова