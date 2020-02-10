Должников могу признать банкротами во внесудебном порядке

Группа депутатов разработала законопроект, согласно которому физические лица, имеющие задолженность до полумиллиона рублей, могут быть признаны банкротами без судебного разбирательства, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Согласно этому проекту, на внесудебное признание банкротства имеют право неимущие граждане с небольшими долгами, но не имеющие возможности оплатить даже минимальную часть задолженности. В данном случае процедура признания банкротства будет производиться не через суд, а арбитражным представителем.

Как показывает предыдущий опыт, порядка 75% должников, вступающих в процедуру банкротства, не располагают имуществом, которое могло бы погасить их долги. В результате более половины кредиторов остаются ни с чем, при этом затраты на судебные разбирательства остаются высокими. В связи с этим парламентарии сделали вывод, что в данном случае процесс признания банкротства через суд является малоэффективным и затратным.

Как отмечают авторы инициативы, кредиторы могут подать заявление в суд на признание физического лица банкротом в течение года. За этот период должник может улучшить свое материальное благосостояние, найти более оплачиваемую работу или получить наследство. В этом случае гражданин сможет отменить процедуру банкротства, сообщив об этом арбитражному представителю.