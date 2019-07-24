Граждане перестанут бояться за свою жизнь и имущества из-за долгов по коммунальным платежам, сообщает DEITA.RU.

Сенаторы одобрили предложение Государственный думы, которое предполагает запрет на передачу права взимать долги россиян за ЖКХ при помощи привлечения коллекторских агентств.

В Совете Федерации также как и в нижней палате парламента посчитали, что граждане даже допустившие просрочки и начавшие накапливать долги не должны подвергаться психологическому и физическому насилию со стороны профессиональных компаний по "выбиванию" задолженностей.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка.



Ранее в пользу принятия документа уже выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.

Дмитрий Шевченко