Самарские коммунальщики начали применять необычный способ воздействия на должников, сообщает DEITA.RU.

На официальном сайте "Самарских коммунальных систем" появилась заметка о том, каким образом местные службы борются с недобросовестными гражданами, отказывающимися платить по своим счетам.

Представители компании решили устанавливать рядом с домами должников специальные пирамиды, прозванные в народе "позорными".

Надпись на конструкциях гласит о том, что в этом доме живёт должник и всё это дополняется регулярной трансляцией аудиосообщения примерно такого же содержания.

По мнению самих коммунальщиков, психологическая мера себя оправдывает и те, кто уже столкнулся с подобным приёмом возвращают долги гораздо быстрее тех, кого не трогают.

При этом, авторы инициативы подчёркивают, что подходят к установке "позорных пирамид" со всей ответственностью и делают это лишь в тех случаях, когда дом должника явно свидетельствует о том, что у него есть деньги.

Дмитрий Шевченко