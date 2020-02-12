Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

Скриншот необычного объявления был опубликован сегодня в популярной местной группе в соцсетях VDK, сообщает ИА DEITA.RU.

Сразу в заголовке продавец заявляет, что дом продается «для войны семей». По его словам, раньше сосед был его лучшим другом, но теперь тот неадекватен.

«Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью!», – пишет автор объявления.

В качестве предпочтительных покупателей он называет фермеров с гусями, утками, коровами и индюками. За злую собаку обещает скидку, а вот риелторов и доброжелательных людей просит не беспокоить. Дом площадью 196 квадратных метров он выставил на продажу за 3,8 миллиона рублей.

На текущий момент объявление удалено с профильной площадки, но пользователи «В Контакте» подтверждают, что действительно видели его на сайте.