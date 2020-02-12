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Дом «для войны семей» продается во Владивостоке
Владелец обещает дать низкую цену из-за неадекватного соседа
Скриншот необычного объявления был опубликован сегодня в популярной местной группе в соцсетях VDK, сообщает ИА DEITA.RU.
Сразу в заголовке продавец заявляет, что дом продается «для войны семей». По его словам, раньше сосед был его лучшим другом, но теперь тот неадекватен.
«Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью!», – пишет автор объявления.
В качестве предпочтительных покупателей он называет фермеров с гусями, утками, коровами и индюками. За злую собаку обещает скидку, а вот риелторов и доброжелательных людей просит не беспокоить. Дом площадью 196 квадратных метров он выставил на продажу за 3,8 миллиона рублей.
На текущий момент объявление удалено с профильной площадки, но пользователи «В Контакте» подтверждают, что действительно видели его на сайте.