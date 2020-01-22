Дом для «зомби-апокалипсиса» создали в России

Дом, способный выстоять даже в войну, разработали московские архитекторы. По замыслу столичных зодчих, жилое пространство является автономным и позволит выжить квартирантам-счастливчикам в течение целого года. В сети отмечают, что дизайн здания отсылает к недавнему релизу компанией тесла своего пикапа Cybertruck, сообщает DEITA.RU со ссылкой на немецкое издание «Штерн».

Те же самые пользователи Сети, что уличили архитекторов компании Modern House Architecture & Design в копировании образа «киберпикапа», шутят, что такой дом может выстоять и в «зомби-апокалипсис». В массовой культуре этим словосочетанием обозначают социальный архетип катастрофы, при которой обычные граждане становятся угрозой, тогда как «выжившие» укрываются в супер-укрепленных бункерах. Примечательно, что авторы концепта дома не отрицают ни то, что вдохновлялись пикапом Илона Маска, ни назначение своего детища.

«Видимо, автомобиль был создан для того, чтобы спасти своего хозяина даже в экстремальных условиях. Мне кажется, нам нужен хорошо защищенный дом, своего рода крепость, бункер, в котором можно пережить любую угрозу», - рассказал в интервью «Штерну» главный архитектор компании-разработчика Алекс Вижевский.

Однако, российский зодчий отметил, что не собирается всерьез обсуждать «способность этих скошенных стен противостоять атакам полчищ зомби». Он добавил, что при работе над домом они, кроме «кибертрака», заимствовали инженерные решения от подводных лодок. А именно – принцип многослойности. Кроме того, по словам Вижевского, дом обеспечит своему хозяину полную и абсолютную автономию: даже электроэнергия производят специальные солнечные коллекторы и турбины, использующие энергию ветра.

Евгений Черемухин