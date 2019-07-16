Владивостокцев шестнадцатого июля ждут отключения воды и электричества, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

Так, с 9:00 до 19:00 будет отключена вода у жильцов по следующим адресам: Басаргина, 4. Борисенко, 100е, 104. Космонавтов, 1, 3, 5, 7. Можайская, 1б, 20, 22, 24. Сочинская. Феодосийская. п-ов. Басаргина. По завершении ремонта водоснабжение будет восстановлено.

Аналогичная история с отключениями от электроснабжения: с 9:00 до 17:00 пройдут ремонтные работы по некоторым адресам. Вы можете остаться без электричества на два – восемь часов. Проверить, коснутся ли вас отключения света, можно по таблице ниже.

Анастасия Туркова



