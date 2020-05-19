telegr wh call

Новости

Не нужно перекладывать ответственность: Путин раскритиковал правительство

19 Май 2020, 22:30

Грузовики перестанут пускать из Приморья в Китай

19 Май 2020, 22:25

Китайская живая рыба вернется в Россию

19 Май 2020, 22:15

Правительство уверяет Путина, что деньги врачам выплачены

19 Май 2020, 22:13

Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья

19 Май 2020, 21:51

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

19 Май 2020, 21:25

Чем лучше снимать боль, сказал доктор Мясников

19 Май 2020, 21:15

Дело жены депутата на процессе Пушкарева получило продолжение

19 Май 2020, 21:06

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дома не сидится: 558 приморцев вышли на улицы нарушать правила

пешеходный переход, зебра, авто, пешеход, люди

В крае за 24 часа произошло 46 ДТП

За минувшие сутки в Приморье было зафиксировано 558 нарушений правил дорожного движения. Из них 50 было с различным материальным ущеробом. Также пострадало два человека, 102 машины повреждено, сообщает ИА DEITA.RU.

Пострадавшие есть в ДТП, которое произошло во Владивостоке. Водитель Тойота Рав4 не уступил дорогу Хонда Фит при повороте, в результате чего оба автомобиля столкнулись. Пассажиру Тойоты и водителю Хонды в конечном итоге потребовалась помощь медиков.

Всего в крае зарегистрировано 46 ДТП за сутки. Чаще всего это – столкновения автомобилей. Больше всего аварий произошло во Владивостоке – там их зафиксировано 27, также нарушали правила дорожного движения в Уссурийске и Артеме.

Всего ГИБДД привлекла к ответственности 558 водителей и пешеходов, нарушающих правила.

Читайте также:

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

Владивосток выставил на контракт 16 городских маршрутов

«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Александра Маслова

Популярное

«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

Застряли на перевале: фуры съехали с размытой дождями дороги

Мэрия Владивостока прокомментировала скандальную стройку
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...