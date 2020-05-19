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Дома не сидится: 558 приморцев вышли на улицы нарушать правила
В крае за 24 часа произошло 46 ДТП
За минувшие сутки в Приморье было зафиксировано 558 нарушений правил дорожного движения. Из них 50 было с различным материальным ущеробом. Также пострадало два человека, 102 машины повреждено, сообщает ИА DEITA.RU.
Пострадавшие есть в ДТП, которое произошло во Владивостоке. Водитель Тойота Рав4 не уступил дорогу Хонда Фит при повороте, в результате чего оба автомобиля столкнулись. Пассажиру Тойоты и водителю Хонды в конечном итоге потребовалась помощь медиков.
Всего в крае зарегистрировано 46 ДТП за сутки. Чаще всего это – столкновения автомобилей. Больше всего аварий произошло во Владивостоке – там их зафиксировано 27, также нарушали правила дорожного движения в Уссурийске и Артеме.
Всего ГИБДД привлекла к ответственности 558 водителей и пешеходов, нарушающих правила.