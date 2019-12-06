Дома-уроды нашли на Дальнем Востоке

Блогер-урбанист год собирал самые страшные здания по всей стране, сообщает DEITA.RU.



Известный своей критикой городов России Илья Варламов опубликовал новый рейтинг – топ-100 самых уродливых зданий России. Весь список доступен на сайте блогера.

Из ста пунктов архитектура городов Дальнего Востока оказалась только на 7 местах:

88. Администрация Корсаковского городского округа, Корсаков

82. ТРЦ "Европейский", Южно-Сахалинск

66. Арена "Ерофей", Хабаровск

60. Культурно-деловой центр "Арун", Улан-Удэ

40. ТЦ "Центральный", Владивосток

39. Спорткомплекс "Триумф", Якутск

23. Успенский собор, Хабаровск

В тексте Варламов не объясняет, чем именно ему не угодили здания. Чаще всего блогера вгоняет в гнев уничтожение исторических зданий или изменение их облика. Так произошло, например, с торговым центром «Центральный» во Владивостоке. Бизнесмны решили увеличить полезную площадь помщения и надстоили стеклянный купол над старинным зданием. Это арзитектурное творение попало на 40 строчку.

Самым ужасным зданием ДФО Варамов признал отреставрированный Усппенский собор в Хабаровске. По сравнению со первоначальной версией новодел и впрям выглядит жутко.

А возглавил рейтинг Универсальный зал "Саранск-Арена", Саранск. Здание странной формы просто облицевали плиткой.

Елена Миронова