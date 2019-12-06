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Дома-уроды нашли на Дальнем Востоке
Блогер-урбанист год собирал самые страшные здания по всей
стране, сообщает DEITA.RU.
Известный своей критикой городов России Илья Варламов опубликовал новый рейтинг – топ-100 самых уродливых зданий России. Весь список доступен на сайте блогера.
Из ста пунктов архитектура городов Дальнего Востока оказалась только на 7 местах:
88. Администрация Корсаковского городского округа, Корсаков
82. ТРЦ "Европейский", Южно-Сахалинск
66. Арена "Ерофей", Хабаровск
60. Культурно-деловой центр "Арун", Улан-Удэ
40. ТЦ "Центральный", Владивосток
39. Спорткомплекс "Триумф", Якутск
23. Успенский собор, Хабаровск
В тексте Варламов не объясняет, чем именно ему не угодили здания. Чаще всего блогера вгоняет в гнев уничтожение исторических зданий или изменение их облика. Так произошло, например, с торговым центром «Центральный» во Владивостоке. Бизнесмны решили увеличить полезную площадь помщения и надстоили стеклянный купол над старинным зданием. Это арзитектурное творение попало на 40 строчку.
Самым ужасным зданием ДФО Варамов признал отреставрированный Усппенский собор в Хабаровске. По сравнению со первоначальной версией новодел и впрям выглядит жутко.
А возглавил рейтинг Универсальный зал "Саранск-Арена", Саранск. Здание странной формы просто облицевали плиткой.
Елена Миронова