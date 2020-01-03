telegr wh call

Новости

Как похудеть после Нового года, сказал диетолог

3 Январь 2020, 22:30

Фото: «резинопотрошителя» задержали в столице

3 Январь 2020, 21:15

«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления

3 Январь 2020, 21:01

Закон принят: отдавать квартиру мошенникам не придется

3 Январь 2020, 20:33

Миллиардер в ужасе: невозможно заработать из-за бедных россиян

3 Январь 2020, 19:45

Полиция предупреждает о мошенниках: названы все методы

3 Январь 2020, 19:15

«Совсем запретить»: Россияне высказались по поводу инициативы Милонова

3 Январь 2020, 18:42

Любители рыбалки утопили автомобиль

3 Январь 2020, 18:05

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления

батарея, радиатор, дом, вентиль

Болеющие дети вынуждены у себя дома находиться в осенних куртках из-за аварии, сообщает DEITA.RU.

Новогодние гуляния в самом разгаре, но жители приморского города Большой Камень остались в праздник без теплоснабжения. Порядка 30 домов по двум улицам отключены от теплоснабжения. В связи с аварией произошло отключение ЦТП 2. Объявление соответствующего содержания появилось на городской страничке Instagram.

Примечательно, что в объявлении указано всего две улицы - Горького и Блюхера, тогда как горожане в Сети утверждают, что теплоснабжения нет и на Курчатова, Маслакова и ряде других. Согласно сообщениям в сети, тепла нет у половины города. В городских чатах идёт оживлённое обсуждение ситуации.

«Жесть, а как же дети у кого дома минус. Интересно, будет перерасчёт за тепло?»

«На Крылова,7 такой минус - уже духовку просто включила, дети мерзнут»

«А нас хорошо 2 грелки и титан есть»

В объявлении указано и о ремонтных работах, которые в данный момент ведутся на поврежденном участке сети.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Приморского края, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве. По информации прокуратуры, в настоящее время порыв не устранен.

Софья Корф

прорыв
Источник изображения:

Читайте также:

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Двойные квитанции за ЖКХ приходят жителям после рейдерского захвата

Бандиты, чиновники и силовики - кто и зачем «отжимает» бизнес у дальневосточных компаний

Популярное

«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей

Любители рыбалки утопили автомобиль

Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Зарплаты вырастут у этих работников
Загрузка...
Загрузка...