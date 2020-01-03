«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления

Болеющие дети вынуждены у себя дома находиться в осенних куртках из-за аварии, сообщает DEITA.RU.



Новогодние гуляния в самом разгаре, но жители приморского города Большой Камень остались в праздник без теплоснабжения. Порядка 30 домов по двум улицам отключены от теплоснабжения. В связи с аварией произошло отключение ЦТП 2. Объявление соответствующего содержания появилось на городской страничке Instagram.

Примечательно, что в объявлении указано всего две улицы - Горького и Блюхера, тогда как горожане в Сети утверждают, что теплоснабжения нет и на Курчатова, Маслакова и ряде других. Согласно сообщениям в сети, тепла нет у половины города. В городских чатах идёт оживлённое обсуждение ситуации.

«Жесть, а как же дети у кого дома минус. Интересно, будет перерасчёт за тепло?»

«На Крылова,7 такой минус - уже духовку просто включила, дети мерзнут»

«А нас хорошо 2 грелки и титан есть»

В объявлении указано и о ремонтных работах, которые в данный момент ведутся на поврежденном участке сети.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Приморского края, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве. По информации прокуратуры, в настоящее время порыв не устранен.

Софья Корф