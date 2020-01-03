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«Дома в куртках»: город президентского внимания замерзает без отопления
Болеющие дети вынуждены у себя дома находиться в осенних
куртках из-за аварии, сообщает DEITA.RU.
Новогодние гуляния в самом разгаре, но жители приморского города Большой Камень остались в праздник без теплоснабжения. Порядка 30 домов по двум улицам отключены от теплоснабжения. В связи с аварией произошло отключение ЦТП 2. Объявление соответствующего содержания появилось на городской страничке Instagram.
Примечательно, что в объявлении указано всего две улицы - Горького и Блюхера, тогда как горожане в Сети утверждают, что теплоснабжения нет и на Курчатова, Маслакова и ряде других. Согласно сообщениям в сети, тепла нет у половины города. В городских чатах идёт оживлённое обсуждение ситуации.
«Жесть, а как же дети у кого дома минус. Интересно, будет перерасчёт за тепло?»
«На Крылова,7 такой минус - уже духовку просто включила, дети мерзнут»
«А нас хорошо 2 грелки и титан есть»
В объявлении указано и о ремонтных работах, которые в данный момент ведутся на поврежденном участке сети.
Ситуация находится на контроле прокуратуры Приморского края, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве. По информации прокуратуры, в настоящее время порыв не устранен.
Софья Корф