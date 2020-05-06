Новости
Дома в России будут признавать аварийными по-новому
6 Май 2020, 15:15
Дату окончания эпидемии коронавируса в России снова отодвинули
6 Май 2020, 14:45
Страха больше нет: приморцы обвалили индекс самоизоляции
6 Май 2020, 14:15
ГИБДД-апокалипсис: водителям готовят ворох новых штрафов
6 Май 2020, 13:45
Роснефть поставила дизельное топливо для зоопарка «Садгород» во Владивостоке
6 Май 2020, 13:40
Борьба за кресло мэра началась в Приморье
6 Май 2020, 13:15
Только по пропускам: Находку закрывают на карантин
6 Май 2020, 12:48
275 за выходные: владивостокцев карают за нарушение самоизоляции
6 Май 2020, 12:45
Дома в России будут признавать аварийными по-новому
Правительство изменило порядок признания жилых помещений непригодными для проживания
Российский кабинет министров поменял процедуру оценки аварийности жилых домов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Речь идёт о помещениях, находящихся в федеральной собственности. Теперь, согласно инициативе правительства, решение о пригодности или непригодности проживания людей в том или ином доме будет приниматься на федеральном уровне.
В случае, если недвижимое имущество, подлежащее оценке, принадлежит органу исполнительной власти или его подведомственному предприятию, то оценивающее решение о пригодности проживания будет приниматься собственником недвижимости.
На данный момент, по сведениям Минстроя, в аварийном жилье в России проживает около одного миллиона человек.