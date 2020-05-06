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Дома в России будут признавать аварийными по-новому

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Правительство изменило порядок признания жилых помещений непригодными для проживания

Российский кабинет министров поменял процедуру оценки аварийности жилых домов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Речь идёт о помещениях, находящихся в федеральной собственности. Теперь, согласно инициативе правительства, решение о пригодности или непригодности проживания людей в том или ином доме будет приниматься на федеральном уровне.

В случае, если недвижимое имущество, подлежащее оценке, принадлежит органу исполнительной власти или его подведомственному предприятию, то оценивающее решение о пригодности проживания будет приниматься собственником недвижимости.

На данный момент, по сведениям Минстроя, в аварийном жилье в России проживает около одного миллиона человек.

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