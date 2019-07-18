За шестьдесят рублей продаются дома в одной из Швейцарских деревень, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

В южной деревне деревня Монти-Щага начали продавать дома за смешную сумму. Дома располагаются у гор, возле озера Лаго-Маджоре, откуда можно запросто добраться до Милана или побывать у озера Комо.

Как говорят муниципальные власти, они подключены к водопроводу. Есть только один нюанс: они разрушены, полностью или отчасти. Всё это – обветшавшие дома.

Их продадут новому владельцу при условии, что тот займется их реставрацией. Таким образом деревню можно оживить, уверены местные власти. Тем более, что новые хозяева недвижимости не останутся без работы: им предлагают вакансии пекаря, рыбака, фермера или строителя.

Анастасия Туркова