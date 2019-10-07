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Дома запретили строить выше 10-го этажа
Выше десятого этажа нельзя будет строить новые дома в Саратовской области, сообщает DEITA.RU. В этом месяце там вступило в силу краевое постановление, согласно которому запрет на высокую этажность распространяется на все возможные объекты – жилые, коммерческие, социальные и религиозные.
Однако из каждого правила есть исключения: так выше 10 этажей можно возводит здания, если эта комплексная застройка или достройка дома обманутых дольщиков. Как отмечают специалисты, на подобные меры краевые чиновники могли пойти из-за высокой активности строителей по возведению высотных зданий.
По словам преподавателя Саратовского технического университета Сергея Дядченко, высокая этажность не главная проблема строительной сферы в городе. Основной проблемой он назвал – не комплексное строительство жилых районов.
По мнению экспертов, нововведения не должны оказать существенное влияние на цены. Рост стоимости жилья ожидается только в историческом центре города, считают представители строительного бизнеса.
Напомним, что с этого года в России начали использовать эскроу-счета, на которых будут хранить деньги дольщиков до завершения строительства. В результате нововведений остро встали вопросы строительства в малых городах страны.
Для приморских строителей в ближайшее время могут начаться сложные времена в связи с заходом федеральной строительной компании «ПИК», некоторые участники предполагают, что заход крупного игрока связан с льготной ипотекой – 2% годовых. Рассматривается два сценария захода компании в регион – в виде основного генподрядчика или продаже франшизы местным компаниям. Для компании уже в Минвостокразвитии предусмотрели льготы и преференции.
Иван Юрьев