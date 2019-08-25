Консервирование продуктов по традиционным методам может нести смертельную угрозу, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал специалист по фитохимии, есть несколько основных правил, чтобы сделать консервацию правильной. Во-первых, необходимо использовать всегда свежие и качественные продукты. Поэтому ягоды и фрукты с гнильцой не подойдут, потому что в них могут сохраниться опасные микротоксины, после термической обработки.

Также нельзя заготавливать варенья, не удалив из ягод косточки. Причина этого проста – в костях содержится амигдалин, чем дольше хранится варенье, тем больше яда попадет в еду. При засолке огурцов не стоит заигрывать с аспирином. Чем его больше, тем хуже будет кишечно-желудочному тракту в особенности с сочетанием алкоголя.

Если варенье вздулось, то лучше его сразу же выкинуть, потому что резвившееся в нем микроскопические плесневые грибы могут вызвать пищевое отравление.

Иван Юрьев