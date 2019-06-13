Питомцев постараются оставить вместе со своими хозяевами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Домашние животные не должны страдать от безответственности и недобросовестности своих хозяев. По крайней мере такой точки зрения придерживаются депутаты комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Владимир Бурматов, который возглавляет данный комитет, сообщил, что парламентарии намерены защитить домашних питомцев от посягательств микрофинансовых организаций, которые норовят забрать их за долги хозяев.

По словам депутата, сами животные очень сильно от этого страдают, ведь всё это время, пока они находятся, что называется, "под арестом" в МФО, они не видят своих хозяев и вообще существуют в непривычной и недружественной для себя обстановке.

Вместе с тем, Бурматов уточнил, что согласно действующему Гражданскому кодексу домашние животные являются имуществом, поэтому их могут изымать.

Ранее сообщалось о вопиющем случае содержания десятков кошек и котят в двух квартирах Москвы. Как оказалась, хозяйка жил площади брала животных на "чёрную передержку".

Дмитрий Шевченко