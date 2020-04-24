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«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома

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«Ростелеком» с целью поддержки бизнеса в условиях вынужденной изоляции запускает акцию «Домашний офис» на основе продукта «Виртуальная АТС». Благодаря цифровому решению абоненты смогут построить полноценные и эффективные коммуникации со своими сотрудниками и клиентами. При подключении до 25 мая все базовые и дополнительные функции сервиса, а также 1000 минут на любые телефонные номера России предоставляются на два месяца бесплатно, а на мобильные звонки внутри сети «Ростелекома» бесплатно на весь период пользования сервисом.

В аукционный пакет «Ростелекома» включен один многоканальный городской номер или номер с кодом 8 800 и возможность организации трех рабочих мест. Подключить услугу можно за несколько минут, а для организации процесса не требуется дополнительного оборудования – достаточно установить специальное приложение на любое мобильное устройство: смартфон, планшет, ноутбук.  Для работы «Виртуальной АТС» необходимы интернет-подключение и мобильная связь от «Ростелекома» – для бесплатного общения. Организация каждого дополнительного мобильного рабочего места в рамках акции будет предоставляться бесплатно, а дальнейшем, после завершения промопериода, составит 100 руб. в месяц.

 «Мы понимаем, что сегодня в текущей ситуации многие компании переводят свою работу на удаленный формат. Изменение любых бизнес-процессов требует существенных усилий и инвестиций, поэтому мы, как цифровой партнер для бизнеса, этой акцией готовы поддержать всех новых клиентов этой бесплатной двухмесячной акцией», – пояснил Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Переадресация и распределение звонков анализируется в системе и могут быть просмотрены абонентом в виде развернутой статистики. Кроме того, сервис ведет запись разговоров, к которым можно обратиться в любой момент, чтобы уточнить информацию.

Сервис позволяет организовывать аудиоконференции для сотрудников внутри компании – для этого мобильные устройства объединяются одну сеть и им присваиваются короткие номера. Такая оптимизация коммуникации персонала значительно сократит время и средства предприятия.

Чтобы подключить сервис «Домашний офис» в рамках акции, необходимо оставить заявку на официальном сайте компании или по телефону 8-800-200-3000.

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