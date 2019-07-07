Владивостокский «Луч» проиграл подмосковным «Химкам» в стартовом матче ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 года, сообщает DEITA.RU,

Перед началом игры фаворитом встречи букмекеры считали «Луч»: коэффициент на победу хозяев - 2,07 против 3,73. Но «желто-синие» смогли опровергнуть все прогнозы. «Химки» решили большинство из проблем уже в первом тайме: дважды Камран Алиев и Илья Кухарчук довели счет до разгрома 0 :3.

Во втором тайме доминирование и унижение продолжилось автоголом Алексея Аравина – 0 : 4.

Проблески надежды дал «Лучу» свой Алиев – Саид. Два его гола с разницей в 10 минут на 74 и 84 дали болельщикам слабую надежду на то, что матч еще можно спасти. Вперед пошел даже вратарь «желто-синих» Котляров, но после его подачи штрафного и удара головой мяч прошел в сантиметрах от штанги. Финальную точку поставили все-таки «Химки» в концовке. После удара Дмитрия Каменщикова счет стал 2 : 5.

Дмитрий Санников