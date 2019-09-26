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Домохозяйкам предложили начислять зарплату и стаж
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У женщин, ведущих хозяйство, может появиться возможность зарабатывать, сообщает DEITA.RU.
Российские общественники выступили с предложением о начислении заработной платы, а также учёте трудового стажа женщинам, которые не трудоустроены на каком-либо месте работы, но при этом занимаются домашними делами и воспитывают детей.
Некоторые депутаты Госдумы уже успели познакомиться с данным предложением и прокомментировать его. Несмотря на всю привлекательность и удобство, данная инициатива вряд ли найдёт своё продолжение в ближайшие годы.
Агентство "Москва" передало слова депутата нижней палаты российского парламента Ярослава Нилова, который посчитал идею здравой, но пока мало реализуемой. По его мнению, лучшим вариантом будет строительство достаточного количества дошкольных учреждений, чтобы женщины могли полноценно работать.
Дмитрий Шевченко