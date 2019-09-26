telegr wh call

Новости

Особые коэффициенты введут для водителей

26 Сентябрь 2019, 19:45

Дворовые территории благоустраивают в Приморье

26 Сентябрь 2019, 19:37

Стало известно, куда россияне тратят деньги из Сети

26 Сентябрь 2019, 19:30

Новое оборудование закуплено в приморскую больницу

26 Сентябрь 2019, 19:17

«Просто скажите: «Да» — новый обман оставит владельцев карт без денег

26 Сентябрь 2019, 19:15

Домохозяйкам предложили начислять зарплату и стаж

26 Сентябрь 2019, 19:00

Специалисты из западной части страны переезжают жить и работать в Приморье

26 Сентябрь 2019, 19:00

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

26 Сентябрь 2019, 18:54

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Домохозяйкам предложили начислять зарплату и стаж

26 Сентябрь 2019, 19:00

люди, уборщица, женщина, уборка, офис, общество

У женщин, ведущих хозяйство, может появиться возможность зарабатывать, сообщает DEITA.RU.

Российские общественники выступили с предложением о начислении заработной платы, а также учёте трудового стажа женщинам, которые не трудоустроены на каком-либо месте работы, но при этом занимаются домашними делами и воспитывают детей.

Некоторые депутаты Госдумы уже успели познакомиться с данным предложением и прокомментировать его. Несмотря на всю привлекательность и удобство, данная инициатива вряд ли найдёт своё продолжение в ближайшие годы. 

Агентство "Москва" передало слова депутата нижней палаты российского парламента Ярослава Нилова, который посчитал идею здравой, но пока мало реализуемой. По его мнению, лучшим вариантом будет строительство достаточного количества дошкольных учреждений, чтобы женщины могли полноценно работать.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Бюджетные миллиарды уйдут на жильё чиновников

Путин сказал, как улучшится жизнь россиян с 2020 года

Банки начали раздавать деньги пенсионерам

Популярное

26 сентября вступает в силу новый пенсионный закон

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги

Прежний возраст выхода на пенсию вернут в России
‡агрузка...
Загрузка...