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«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу

Пробка

Вечерний Владивосток сковали традиционные автомобильные заторы, сообщает DEITA.RU. В конце рабочего дня в пятницу, 29 ноября, жители дальневосточной столицы двинулись по домам.

Судя по Яндекс. Картам, в результате большого наплыва машин традиционно встал Золотой мост, а за ним и Некрасовская улица, а далее Некрасовский путепровод в сторону Зари.

Улица Русская стоит в сторону Второреченского путепровода и в районе торгового центра «Дружба», и со стороны кольца Багратиона.

Ухать на Луговую по Выселковой не представляется возможными из-за серьезного затора перед Рудневским мостом.

Кроме того, стоят улицы Калинина, Светланская, Гоголя и некоторые другие. Популярный сервис оценивает пробки города на семь баллов.

Екатерина Брязгунова

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