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«Домой не попадешь» - пробка заблокировала въезд во Владивосток

пробка

Перед Низководным мостом во Владивостоке собирается серьезная пробка, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают подписчики городского автопаблика, причиной пробки стало ДТП перед Низководным мостом. Пробка, по словам очевидцев, начинается со стороны трассы Седанка-Патрокл. Информацию о пробке подтверждает и сервис Яндекс.пробки.

Автомобилисты возмущены возникшей дорожной ситуацией.

«Домой теперь не попадешь»

«Ну и как там проехать, что за проклятое место эта Седанка-Патрокл»

«И так по два часа домой едешь, тут еще постоять придется. Вечно чуть ни ночью возвращаешься с работы, даже если вовремя уйти.

Напомним, что после недавнего снегопада в среду количество ДТП в городе выросло многократно.

Александра Маслова

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