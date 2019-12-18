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ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»

ипотека

Руководство ДОМ.РФ предложило членам правления кооператива ЖСК «Остров» провести переговоры для выработки дальнейших шагов по преодолению сложившейся ситуации с долгостроем на острове Русский, сообщает DEITA.RU.

ДОМ.РФ готов оказать необходимую консультационную и юридическую помощь кооперативу, который в настоящий момент осуществляет взыскание задолженности с бывшего застройщика проекта в размере 1,4 млрд рублей. После взыскания эти средства могут быть направлены на завершение строительства. 

Также ДОМ.РФ предлагает кооперативу помощь в разработке программы по привлечению дополнительных финансовых средств за счет продажи свободных долей, на которые приходится порядка 10% жилых объектов кооператива. ДОМ.РФ обращает внимание, что меры поддержки, оказанные кооперативу, являются беспрецедентными. 

Ранее компания во исполнение решения Наблюдательного совета в порядке исключения оказала финансовую помощь ЖСК «Остров» в размере 854,5 млн рублей без учета безвозмездно переданных земельных участков. Детальный отчет о расходовании указанных средств кооперативом не предоставлен. Стоимость жилья для членов кооператива с учетом полученной помощи более чем на 50% ниже, чем средняя стоимость жилья на первичном рынке в г. Владивостоке. 

Законодательство не предусматривает в качестве императивной меры помощь в форме безвозмездной передачи средств акционерного общества, на чем настаивают руководство и члены кооператива, требующие выделить им 1,6 млрд рублей. При этом абсолютно неверно использовать СМИ, чтобы попытаться заставить акционерное общество, находящееся в государственной собственности, повторно выделять финансирование руководству и членам кооператива.

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