ДОМ.РФ готовит Орлиную сопку Владивостока к продаже

Акционерная компания ДОМ.РФ выставила на продажу 15 лотов, среди которых земельные участки во Владивостоке в районе бухты «Патрокл», сообщает ИА DEITA.RU. Торги пройдут в первом квартале 2020 года.

Всего на аукцион компания выставила 42,27 гектаров земли, 40 земельных участков, общая стоимость которых составляет 1,2 млрд рублей. Большинство участков расположено по улице Басаргина, три лота на Катерной и один лот, земельный участок на Борисенко. Целевое назначение земельных участков – строительство многоквартирных домов, под розничные объекты, парковки и один участок под бизнес-центр.

Кроме этих земель компания готовит еще 13 лотов. Среди них земельные участки в районе бухты Патрокл по улице Можайская, в районе остановки Академическая, в поселке Трудовое, земля на Орлиной сопке и несколько участков на острове Русском. Помимо земли компания хочет продать два нежилых помещения в бывшем корпусе ДВФУ, расположенном на Экипажной, 18.

Так, земли в районе Академгородка подходят под многоэтажные дома. Там продается два участка расположенных по улице Лесная, 12 и проспекту 100-летия Владивостока, 180. Общая площадь двух участков составляет 8,98 га. Стоимость еще не определена. Продажа запланирована на I - II квартал 2020 года.

Под одним лотом продадут три земельных участка для индивидуальной жилой застройки в поселке Трудовое. Общая площадь составит 2,32 гектара. Все участки расположены по улице 50 лет Октября.

Отдельным лотом пойдет под продажу 4,3 гектара земли на Орлиной сопке во Владивостоке. Стоимость лота еще не определена, однако целевое направление участка – рекреационная зона под строительство парка, сквера или бульвара. На продажу лот выставят во II - III квартал 2020 года.

Еще четыре лота – участки на о. Русском. Земли расположены рядом с бухтами Парис и Новик. Общая площадь составляет 748,66‬ гектаров. На них можно будет строить жилищные и общественно-деловые объекты, а также здания инфраструктуры и административные здания.

Крупный участок в районе Борисенко продадут под создание учебных и учебно-лабораторных корпусов, мастерских и складов. Площадь земли составляет 3,38 га. На участке семь недостроенных зданий.

Добавим, что также лоты были подготовлены в Уссурийске, Хабаровске, Улан-Удэ и Благовещенске.

Напомним, что в третей декаде января ДОМ.РФ разыграл два тендера по созданию концепций на двух участках во Владивостоке. Нижегородская компания должна будет разработать концепции для развития Орлиной сопки и Академгородка., сообщает ИА DEITA.RU. Торги пройдут в первом квартале 2020 года.

Всего на аукцион компания выставила 42,27 гектаров земли, 40 земельных участков, общая стоимость которых составляет 1,2 млрд рублей. Большинство участков расположено по улице Басаргина, три лота на Катерной и один лот, земельный участок на Борисенко. Целевое назначение земельных участков – строительство многоквартирных домов, под розничные объекты, парковки и один участок под бизнес-центр.

Кроме этих земель компания готовит еще 13 лотов. Среди них земельные участки в районе бухты Патрокл по улице Можайская, в районе остановки Академическая, в поселке Трудовое, земля на Орлиной сопке и несколько участков на острове Русском. Помимо земли компания хочет продать два нежилых помещения в бывшем корпусе ДВФУ, расположенном на Экипажной, 18.

Так, земли в районе Академгородка подходят под многоэтажные дома. Там продается два участка расположенных по улице Лесная, 12 и проспекту 100-летия Владивостока, 180. Общая площадь двух участков составляет 8,98 га. Стоимость еще не определена. Продажа запланирована на I - II квартал 2020 года.

Под одним лотом продадут три земельных участка для индивидуальной жилой застройки в поселке Трудовое. Общая площадь составит 2,32 гектара. Все участки расположены по улице 50 лет Октября.

Отдельным лотом пойдет под продажу 4,3 гектара земли на Орлиной сопке во Владивостоке. Стоимость лота еще не определена, однако целевое направление участка – рекреационная зона под строительство парка, сквера или бульвара. На продажу лот выставят во II - III квартал 2020 года.

Еще четыре лота – участки на о. Русском. Земли расположены рядом с бухтами Парис и Новик. Общая площадь составляет 748,66‬ гектаров. На них можно будет строить жилищные и общественно-деловые объекты, а также здания инфраструктуры и административные здания.

Крупный участок в районе Борисенко продадут под создание учебных и учебно-лабораторных корпусов, мастерских и складов. Площадь земли составляет 3,38 га. На участке семь недостроенных зданий.

Добавим, что также лоты были подготовлены в Уссурийске, Хабаровске, Улан-Удэ и Благовещенске.

Напомним, что в третей декаде января ДОМ.РФ разыграл два тендера по созданию концепций на двух участках во Владивостоке. Нижегородская компания должна будет разработать концепции для развития Орлиной сопки и Академгородка.