ДОМ.РФ построит жилой комплекс рядом с ДВО РАН

АО «ДОМ.РФ» выделит почти 4 млрд рублей на строительство трех домов ЖК «Чайка», которые будут возведены на территории ДВО РАН во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Деньги выделили застройщику в рамках кредитной линии от одноименного банка. Предполагаемый объем финансирования составляет 3,997 млрд. рублей. Застройщик компания «Армада» обещает возвести три дома высотой до 29 этажей. Общее количество квартир составит 820.

Жилой комплекс для компании является одним из самых сложных, они хотят возвести целый квартал со всем благоустройством.

Напомним, что строительство домов проходит на территории ДВО РАН в непосредственной близости от лабораторий и институтов. Вирусолог Михаил Щелканов ранее заявлял, что лаборатория вирусологии с началом строительства может оказаться закрытой, а сами ученые уже сейчас не могут вести мониторинг очаговых болезней. Последней из таких вспышек является появление болезни COVID-2019.

На протяжении последних лет ученые ДВО РАН протестуют против строительства этого жилого комплекса. Ученые несколько раз в год выходят на митинги против строительства домов. Ученые уверены, что земля под будущими домами оказалась в руках частных людей незаконно.