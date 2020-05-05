«ДОМ.РФ» продает земли на Академгородке во Владивостоке

Акционерная компания «ДОМ.РФ» объявила аукцион на продажу земельного участка в районе «Академгородка», сообщает ИА DEITA.RU.

АО «ДОМ.РФ» на своем сайте объявил о продаже земельного участка в районе жилкомплекса «Академгородок». Площадь участка составляет 0,64 га, начальная стоимость 72,722 млн рублей. Адрес земельного участка - проспект 100-летия Владивостока, д. 180.

Подача заявок открыта до 15 июня, сами торги пройдут 19 июня. Аукцион состоится в электронном виде на площадке «Сбербанка», сумма задатка оставляет более 14,5 млн рублей, шаг торгов - 800 тысяч рублей.

Согласно документации, земельный участок имеет вид разрешенного пользования «многоэтажная жилая застройка». На участке расположено два нежилых объекта, имеющих признаки капитального строения, и фундамент с сохранностью не более 5%. Все объекты не поставлены на кадастровый учет. Разрешение на строительство данных объектов в администрации города не выдавалось, обозначено в документации.

В настоящее время это будет один из первых аукционов по продаже земли во Владивостоке, которые проведет АО «ДОМ.РФ». Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что акционерная компания планирует продать во Владивостоке порядка 40 земельных участков, в разных районах города, значительная часть земли расположена в районе бухты Патрокл. В районе «Академгородка» на продажу планируется выставить еще один участок в районе улицы Лесной, общая площадь которого составляет 8,34 га.

Отметим, что через дорогу от продаваемого участка находятся здания ДВО РАН, где расположены институты и уникальные лаборатории. На протяжении последних лет на территории самого научного центра ведется строительство многоэтажного дома, в непосредственной близости к лабораториям, изучающим опасные вирусы и бактерии. Бенефициаром стройки является компания с иностранным капиталом.

Напомним, что на протяжении последних лет ученые ДВО РАН пытаются вернуть утраченные за последние годы земли , которые им передали в начале 70-х годов. По сей день на земельный участок, так и не было получено государственной регистрации в результате большая часть земли оказалась в частных руках. Заявлялось о возбуждении уголовного дела. Ученые выходят на митинги во Владивостоке и требуют остановить стройки и вернуть земли науке.