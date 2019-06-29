Президент США Дональд Трамп обещал подумать о визите в Россию по случаю 75-летней годовщины Великой Победы над фашистской Германией, которую будут праздновать в Москве в мае 2020 года, сообщает DEITA.RU. Такое заявление американский лидер сделал в субботу, подводя итоги саммита «Большой двадцатки», прошедшем в городе Осака (Япония).

Размышляя о предложение, Трамп отметил, что победа над нацистами — это очень важно. После чего уверил слушателей, что подумает о визите.

Ранее прошла информация о том, что Дональд Трамп перед двухсторонней встречей с президентом России Владимиром Путиным попросил своего российского коллегу не вмешиваться в предстоящие выборы в 2020 году. На что Путин лишь улыбнулся и почесал ухо.

Екатерина Брязгунова