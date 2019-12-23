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Донбасс готовит обмен пленными
Вопрос об обмене плененными в результате вооруженного конфликта на востоке Украины остается открытым, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, на заседании контактной группы в Минске республики Донбасса и Киев не достигли договоренности о проведении обмена пленными. Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева уточнила, что переговоры будут продолжены в режиме видеоконференции. Власти ЛНР готовы передать Киеву до 30 человек в рамках обмена.
Между тем, 96-я автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей ЛНР прибыла на текущей неделе в Луганск. Семь машин гуманитарного конвоя привезли более 23 тонн новогодних подарков, а также медпрепараты.
Дмитрий Санников