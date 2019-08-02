Украинские военные пошли на обострение ситуации, сообщает DEITA.RU.

Силы ополчения Донецкой народной республики заявили о факте обстрела территории Донбасса вооружёнными силами Украины, несмотря на вступление в силу договора о перемирии сторон.

В ДНР отмечают, что последняя атака была выполнена украинской стороной с применением беспилотника, который был снабжён взрывным устройством. В результате его сборы и взрыва пострадали три солдата армии самопровозглашённой республики.

Сам летательный аппарат позже был сбит над территорией ДНР. Ополченцы уже попросили миссию ОБСЕ зафиксировать акт агрессии ВСУ.

Дмитрий Шевченко