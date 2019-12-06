telegr wh call

Новости

ГИБДД согласилась жестко наказывать водителей

6 Декабрь 2019, 16:15

Донбасс отгородят стеной

6 Декабрь 2019, 16:00

Прокуратура занялась делом Пака

6 Декабрь 2019, 15:45

Украина взыскала миллиардную компенсацию с «Газпрома»

6 Декабрь 2019, 15:30

Медведев сохранит советские льготы

6 Декабрь 2019, 15:15

Опасная болезнь распространяется в Приморье

6 Декабрь 2019, 15:00

Волны 9 метров: штормовое предупреждение в регионе

6 Декабрь 2019, 14:45

Сотрудник госбанка подрывал курс рубля

6 Декабрь 2019, 14:30

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Донбасс отгородят стеной

солдат донбасс

В случае срыва мирных переговоров между Россией и Украиной, Киев рассмотрит вопрос о строительстве стены вдоль границ, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне, украинский чиновник сказал, что если Киев увидит готовности со стороны России выполнять Минские соглашения или не будет принято некое иное мирное решение, то Украина будет строить стену.

Конкретикой, где именно и какая может быть построена стена, собравшихся Андрей Ермак не порадовал. Не захотел он сообщать никаких дополнительных подробностей об украинском «плане Б», поскольку, по его словам, правительство едет в Париж «с желанием и готовностью вести переговоры».

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры на самом высоком уровне. Ожидается, что в них примут участие президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Пройдут встречи под присмотром посредников - ключевых фигур Евросоюза: президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Тут недавно очередной забор в Эстонии сдуло на территорию России. Так никаких заборов на «клятых москалей» не напасешься», - комментируют российские пользователи Сети попытки соседей отгородиться от России.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Киев развернул армию на Донбассе

Захарова ответила на громкое заявление Зеленского

Киев отходит от Донбасса

Популярное

За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей

Погода в Приморье удивила даже синоптиков

«Уже за гранью» - «начинка» в хлебе разгневала людей

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...