В случае срыва мирных переговоров между Россией и Украиной, Киев рассмотрит вопрос о строительстве стены вдоль границ, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне, украинский чиновник сказал, что если Киев увидит готовности со стороны России выполнять Минские соглашения или не будет принято некое иное мирное решение, то Украина будет строить стену.

Конкретикой, где именно и какая может быть построена стена, собравшихся Андрей Ермак не порадовал. Не захотел он сообщать никаких дополнительных подробностей об украинском «плане Б», поскольку, по его словам, правительство едет в Париж «с желанием и готовностью вести переговоры».

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры на самом высоком уровне. Ожидается, что в них примут участие президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Пройдут встречи под присмотром посредников - ключевых фигур Евросоюза: президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Тут недавно очередной забор в Эстонии сдуло на территорию России. Так никаких заборов на «клятых москалей» не напасешься», - комментируют российские пользователи Сети попытки соседей отгородиться от России.

Дмитрий Санников